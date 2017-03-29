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مشروع قانون بالبرلمان لمنع بيع المباني التراثية للأجانب

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مشروع قانون بالبرلمان لمنع بيع المباني التراثية للأجانب مشروع قانون بالبرلمان لمنع بيع المباني التراثية للأجانب

التحرير

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تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمشروع قانون يمنع شراء المباني التراثية في ، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية  بمشاركة شركاء مصريين استغلت الظروف السياسية والاقتصادية المصرية في شراء المباني التراثية خاصة في وسط البلد.

وأشار عبد العزيز، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء، إلى أن شراء المباني التراثية اعتمد علي عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثيه لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لا يحظر بيع المباني التراثية، وإنما يحصرها فقط.

وتابع: "المنظات المشبوهة تسوق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية؛ لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق"، منوهًا بأن السنوات الأخيرة حدث فيها تسارع كبير لشراء تلك المباني، التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الأولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المباني للأجانب سواء بالبيع او التنازل وبأي طريقة تؤل بمقتضاها ملكية تلك المباني لهم، والمادة الثانيه يحظر القانون ايجار تلك المباني للاجانب اكثر من 9 سنوات متواصلة، لافتًا إلى أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئه مختصة بكل محافظه تحصر تلك المباني في مجلدات، وتشارك في صيانتها، وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المباني.

وأوضح النائب، أنه جمع توقيعات أكثر من 65 نائب للحصول على الموافقة على مشروع القانون.

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التحرير

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