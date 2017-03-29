إعداد قاعدة بيانات بذوي الإعاقة في بني سويف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إنه جار حالياً إعداد أول قاعدة بيانات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، تشمل حصر دقيق لذوي الاحتياجات الخاصة والذي وصل إلى 52ألف معاق لتكون بني سويف سباقة في الإعلان عن عدد المعاقين بها فضلاً عما ستوفره هذه القاعدة من تصنيف نوع الإعاقات المختلفة لتحديد نوعية الدعم المطلوب لهم سواء برامج تدريبية أو توفير أجهزة تعويضية أو الدعم المالي.

جاء ذلك خلال حضو حبيب لفعاليات الندوة، التي نظمتها لجنة شؤون الإعاقة بالمحافظة حول دمج المعاقين في مراحل التعليم المختلفة بنادي الإدارة المحلية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذلك بحضور محمد زغلول مدير التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة وسيد سعد مسؤول شؤون الإعاقة بالمحافظة وسهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد صفوت مدير خدمة المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه يجرى حالياً الإعداد لإقامة معرض لمنتجات أقسام التربية الخاصة لإبراز أعمالهم والتسويق لها لتكون بمثابة تشجيع عملي لمواصلة العمل والإنتاج لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير عائد إقتصادى من هذه الأعمال والابتكارات الخاصة.

وأشار المحافظ أنه يجرى حالياً أيضاً الإعداد لتنظيم حفل يحييه الفنان على الحجًار وآخرون تخصص عوائده لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وسيشهد الحفل توزيع أجهزة تعويضية على عدد من المعاقين وذلك بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والجمعيات وشركات القطاع الخاص ويقوم على تنظيمه مجموعة من شباب بني سويف الذين شاركوا في مؤتمر أسوان.

ودشًن المحافظ إشارة البدء لأول موقع اليكتروني لأخبار الإعاقة والذي يهتم بالمعاقين والتغطية الإعلامية لكافة أنشطتهم وليكون قناة تواصل بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع.

وعلى هامش الندوة تفقد المحافظ معرض المشغولات اليدوية والذي ضم منتجات لمتحدي الإعاقة من طلبة مدارس التربية الخاصة، وأبناء نادي متحدي الإعاقة والجمعيات العاملة في مجال رعاية المعاقين حيث ضم المعرض مشغولات يدوية وأدوات زينة ومفارش وزخارف واكسسوارات وحلي وحفر على الألمونيوم والخشب وتشكيل منتجات من عجينة السيراميك وغيرها من المنتجات الفنية المتميزة.

وفي ختام اللقاء قدًم مجموعة من الشباب المعاقين هدية تذكارية للمحافظ معربين عن شكرهم وتقديرهم لدعمه المتواصل لهم خاصة أنه قام بدعمهم بوسيلة مواصلات في رحلتهم السياحية إلى أسوان والأقصر.