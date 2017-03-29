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محافظ القليوبية: حل أزمة تراخيص السيارات السوزوكي القديمة

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محافظ القليوبية: حل أزمة تراخيص السيارات السوزوكي القديمة محافظ القليوبية: حل أزمة تراخيص السيارات السوزوكي القديمة

التحرير

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أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أنه تم الاتفاق مع مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية على استبدال السيارات السوزوكى الملاكى التى مر على صنعها 5 سنوات والتى لا يجوز طبقا لقانون المرور تغيير الصفة الترخيصية من ملاكى إلى أجرة حيث تم استبدالها بسيارات جديدة لأبناء المحافظة بفائدة بسيطة لكي يتمكنوا من الترخيص وتقنين أوضاعهم بما يتناسب مع قانون المرور الحالي.

جاء ذلك في تصريح للمحافظ خلال حضوره المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم.

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كان العشرات من السائقين تجمهروا أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بإعادة النظر فى تعديل الصفة الترخيصية لسياراتهم من ملاكى الى اجرة وفتح شرط موديل الترخيص لأكثر من 5 سنوات لكى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم وقف تحرير المخالفات المرورية ضدهم لمخالفتهم شروط التراخيص طبقا للقانون الحالي حيث التقى المحافظ واللواء هشام الشافعى مساعد مدير أمن القليوبية والعميد محمد درويش مدير المرور بعدد من السائقين للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها قانونيا.

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التحرير

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