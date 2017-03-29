حوار| رئيس المترو: علمتُ برفع سعر التذكرة من التليفزيون.. وهذه حقيقة مرتباتنا

التحرير

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- تذكرة المترو لم تتحرك من 2006.. ولم نصرف أرباحًا للعاملين منذ سنوات

- متوسط ركاب المترو 2.8 مليون راكب منهم 2.1 مستخدم فقط

- مرتبى ومرتبات قيادات الشركة مرصودة من «المركزي للمحاسبات»

- مرتبات العاملين تبدأ من 3 آلاف جنيه وتنتهى بـ11 ألفًا

ما يقرب من 3 ملايين مواطن يستقلون قطار مترو الأنفاق يوميا، ولم يخطر ببال أغلبهم السؤال عن اسم المسئول الذى يدير هذا المرفق الخدمى الهام، إلا أنه بعد رفع وزارة النقل والمواصلات سعر تذكرة المترو إلى 2 جنيه فى الرحلة الواحدة، ذهب البعض إلى تحميل رئيس الشركة مسئولية رفع التذكرة، وانطلقت حملة دعائية تنادى بإقالة هذا المسئول الحكومى، الذى كان السبب من وجهة نظرهم فى زيادة تذكرة المترو، وتساءل عدد من الإعلاميين والمواطنين عن راتبه الشهرى ورواتب قيادات الشركة، وترددت بعض الأخبار عن تقدمه باستقالته لوزير النقل.. «التحرير» التقت المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لتتعرف منه على كواليس القرار، فإلى الحوار..

- بداية.. هل تقدمت باستقالتك لوزير النقل بعد رفع سعر التذكرة؟

الكلام ده ماحصلش، والاستقالة لم تحدث لكن هناك أناسا على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» روّجوا لهذا الكلام.

- ومن صاحب قرار زيادة سعر التذكرة؟

مش إحنا طبعًا.. وزير النقل المهندس هشام عرفات بعد حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية خرج ليعلن للجميع رفع التذكرة بعد الخسائر المستمرة، التى كان يتعرض لها المرفق. آخر مرة كانت فى 2006، فهل يعقل أن من 2006 لحد دلوقتى ما تزدش مليم، وهل يعقل أن موظفا يفضل مرتبه ثابت كل هذه السنوات، وهل منطقى أن نظل 11 سنة بهذا الشكل، وكل الدنيا تتحرك من حولك كهرباء ومياه وكل شىء، والزيادة الطبيعية السنوية واقفة لا تتحرك.

- هل تم إخطارك بقرار الزيادة قبل إعلان الوزير عنها بشكل رسمي؟

بالعكس.. أنا لم أعلم بها إلا من خلال التليفزيون ووسائل الإعلام، وقمنا بكل الاستعدادات يوم الخميس، أى قبل إقرار الزيادة بيوم واحد فقط.

- من وجهة نظرك.. كيف تم اتخاذ قرار تحريك سعر التذكرة؟

سبق وتحدثت أنه ليس قرار الشركة، ودورنا أننا نرسل للوزير والوزارة البيانات الكاملة عن المرتبات والدخل والإيرادات والمديونيات وتكاليف الصيانة والكهرباء والمياه، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

- قدمتم مقترحًا لتطبيق نظام المحطات فى تسعير التذكرة.. أين وصل المقترح؟

بالطبع هذا حدث، لكن للأسف بوابات الدخول والخروج القديمة بالمحطات معطلة، وتعاقدنا على 850 بوابة جديدة للخطين الأول والثانى بقيمة 160 مليون جنيه، سينتهى تركيبها نهاية العام الجارى، وبعد تركيب البوابات الجديدة وربط بوابات المحطات بشبكة تكنولوجية واحدة يمكن تطبيق هذا النظام.

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- ألم تحقق شركة المترو أرباحًا طوال كل تلك السنوات؟

مافيش حاجة اسمها أرباح، الأرباح للشركات الرابحة وإحنا خسرانين، ففى عام 2012/2011، حققنا 36 مليون جنيه أرباحًا وفى 2012/2013 حققنا 2.7 مليون أرباحًا، وفى 2013/2014 وصل العجز إلى 140 مليون جنيه، وذلك قبل أن أتولى المسئولية منذ 3 سنوات تقريبًا، ونحن نحاول إحكام السيطرة، لكن الموضوع كان كبيرا وصعبا.

- وماذا عن نسبة التسرب من دفع التذاكر؟

حجم التسرب فيه ناس بتقول 30 و40%، أقولك بالمستندات من 2011 إلى 2011 معدل الزيادة السنوية للتسرب 7.28 وبعد 2011 معدل الزيادة السنوية 4.48 ولما نطرحهم من بعض يطلع 2.28، طيب نخليها 5%، يعنى مش 40% زى ما بيقولوا.. طيب أحسبها إزاى! مع إن النسبة العالمية للتسرب فى العالم تقارب 7% فى بلد مثل فرنسا مثلا.

- كم عدد رواد المترو وحجم الإيرادات يوميا؟

النهارده متوسط ركاب المترو 2.8 مليون راكب ومتوسط 2.1 مستخدم فقط، يعنى فيه 700 ألف راكب مكرر. أما الإيرادات فى 2011 /2012 فكان هناك وفر 36.8 مليون، والدخل كان أعلى من المصروفات، وفى 2012 /2014 وصل العجز 140 مليون جنيه، ولما توليت المهمة بدأنا التحسن فى الإيرادات التجارية وغيرها وفى 2014/2015 أصبح العجز 162 مليونا فقط، وعملنا إيراد 637 مليونا والسنة اللى قبلها 517 مليونًا، يعنى الفرق 119.9 مليون، ودا بتوفيق ربنا، يعنى على الأقل ما نزلناش عجز 100 مليون، بل كان 22 مليونًا فقط، وفى 2016 وصل العجز 163 مليونا فقط.

- وماذا عن المرتبات الشهرية.. وما تردد من مبالغ باهظة يتقاضاها قيادات بالشركة؟

إحنا أصلا ماكناش عارفين ندى الموظفين مرتباتهم، وكنا بنقترض لدفع المرتبات، يبقى إزاى هنزودها، يا سيدى.. زيادة المرتبات فى السنتين الأخريين مافيش! ولذلك أصبحنا ناس مكروهة، والناس مخنوقة مننا، وما تردد عن تقاضى البعض مرتبات 11 ألف جنيه، فهذه مرتبات بعض العاملين ممن قاربوا على سن المعاش، وهؤلاء يتعدوا على صوابع اليد الواحدة، وطالعين معاش خلاص، وفى أى مصلحة حكومية وارد جدا تلك الأرقام، مثلما فى السكة الحديد والكهرباء وأى قطاع حكومى فيه المرتب دا، والنهارده عندى سواقين وعمال بياخدوا 3 و5 و7 آلاف جنيه.

- وبخصوص مرتبك الشهرى ومرتب عدد من قيادات الشركة؟

بخصوص مرتبى ومرتبات القيادات، فالكل مرتبه مرصود من الجهاز المركزي للمحاسبات، ولو خدنا مليم فى منحة من الوزير يوضع فى الملف بتاعه، وعشان إحنا بنخسر بقالنا 3 سنوات فمرتباتنا واقفة ومابتتحركش عشان مش هينفع نطلب زيادات وإحنا بنخسر.

- بعد رفع تذكرة المترو.. هل يقابل ذلك تحسن فى الأداء والخدمة المقدمة للراكب؟

قطعًا سوف يقابله تحسن فى الخدمة، بدليل أننا قمنا بإدخال 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الأول، و4 قطارات مكيفة للخط الثانى، وقمنا بتركيب عدد من السلالم الكهربائية بالمحطات وكاميرات مراقبة، وتفعيل خدمة شبكات الإنترنت داخل الخط الثالث، وصيانة المحطات بشكل مستمر، كما نستعد لمواجهة الحر الشديد والزحام بفصل الصيف.