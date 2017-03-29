«أصحاب الصيدليات» تفجر قنبلة بخصوص مصنع ألبان الأطفال «المكتشف»

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سكرتير عام الشعبة: منتجات المصنع غير مطابقة للمواصفات.. وصدر حكما بمنع تداولها فى الأسواق

حذرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزارة الصحة من تجاهل التاريخ الأسود لمصنع الألبان الذي أعلنت عن اكتشافه فجأة فى السوق المصرى، وطالبت الشعبة الوزارة بتوضيح الحقائق الغائبة فى القضية، متعجبة من إعلان الوزارة على لسان متحدثها الرسمى أمس، أنه سيتم وقف استيراد الألبان وفتح المجال أمام المصنع المزعوم لتلبية احتياجات السوق المحلي من الألبان.

وفى هذا الإطار شدد الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة إجراء الاختبارات المعملية والتحاليل اللازمة للتأكد من مدى صلاحية إنتاج مصنع ألبان الأطفال، الذي اكتشفته الوزارة فجأة، كاشفا عن أن هذا المصنع سبق وأثيرت حوله موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة، وانتهت بوقف إنتاجيته خلال عام 2006، مشيرا إلى أن النائب الأسبق الدكتور السيد الفيومى، عضو مجلس الشعب وقتها، كان قد تقدم باستجواب بعدما ارتفعت حالات إصابة الأطفال بالنزلات المعوية جراء تناول هذه الألبان التى ينتجها هذا المصنع، وقام الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء سابقا ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وقتها، باستدعاء وزير الصحة وتم الاتفاق على هذا المصنع يعد وصمة عار فى جبين المسئولين عن قطاع الصحة فى مصر.

وأوضح د. البدوى، أن اللجنة العليا، التي شكلتها وزارة الصحة، برئاسة د. حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، انتهت إلى قرار وقف إنتاج وتداول أحد منتجات الألبان المدعمة "بيبى زان 1"، الذى كانت تنتجه هذه الشركة وتبيعه لوزارة الصحة بنحو 25 جنيها حيث تدعمه الدولة وتبيعه للمستهلك بنحو 3 جنيهات، وكشفت الوزارة وقتها عن أن منع التداول يأتى فى إطار حرص الوزارة على صحة أطفال مصر وثرواتها البشرية.

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وناشد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزارة الصحة بتوخى الحذر واتباع الخطوات والإجراءات الدولية لمراقبة جودة الإنتاج قبل طرح هذه العبوات فى الأسواق، مشددا على أن هناك حكما سابقا فى 2009 صادر عن مجلس الدولة برفض تداول واستخدام لبن الأطفال "بيبى زان 1"، الذى تنتجه شركة لاكتو مصر لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال.

وتساءل البدوى، لماذا تحاول الوزارة طمس الحقائق والتلاعب فيها؟، وتابع : يجب على الوزارة أن تكشف الحقائق وتؤكد أن المصنع كان يعانى من أزماته وتم تداركها وإصلاح ما به من أخطاء، قبل أن يتم طرحه فى السوق حيث تعتمد الأسر المصرية على ألبان الأطفال فى إرضاع الصغار وهو ما يمس الأمن القومى.

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن فى تصريحات إعلامية أمس أن مصنع "لاكتو مصر"، لصناعة اللبان الأطفال، يحظى بسمعة عالمية، وحصل على تكريم من رئيس جمهورية النمسا .

وأضاف مجاهد، أنه رغم مرر قطاع الدواء بأزمة كبيرة فى ألبان الأطفال لكنه لم تكن لدي الوزارة فكرة .