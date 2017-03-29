رجل يقتل شقيقته ويقطع جثتها هو وزوجته وأبنائه ويزعم بأنها أوامر الجن ونجله يكشف عن السبب الصادم

سمر العشري

قام موظف على المعاش يدعى “سمير ا” 52 عاما، بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بقتل شقيقته وتقطيعها إلى أشلاء، بمعاونة زوجته وأبنائه، بسبب رفضها إعطائه أموالا طلبها منها، وتنفيذا لأوامر دجال قام بإيهامه بأن الجن لن يرضى عنه، ويساعده في استخراج الآثار التي يبحث عنها أسفل منزله، إلا إذا قام بقتل إنسان وتقطيعه، وإلقاء أجزاء جسده في أماكن متفرقة.

واعترف ابن المتهم ويدعى “أحمد س” أمام الجهات الأمنية بالمحافظة، بأن والده استعان بدجال من أجل استخراج الآثار التي يعتقد أنها أسفل منزله، فأمره بقتل شخصا من أقاربه، وأن يقوم بتقطيعه، ويلقيه كأجزاء في ترعة لكي يرضى الجن عنه ويخرج له الكنز.

وتابع نجل المتهم من خلال اعترافاته أمام رجال مباحث الخانكة، أن والده قام باستغلال شقيقته في منزله فانهال عليها ضربا، بواسطة قطعة حديد تزن حوالي 5 كيلو جرام، مما أدى لوفاتها في الحال، ثم احتفظ بجثتها لليوم التالي.

وأضاف أن والده قام بتقطيع جثة شقيقته بمساعدة زوجته وأبنائه في اليوم التالي من قتلها، باستخدام 3 سكاكين، ثم قام بوضع اليدين في كيس، والصدر في كيس آخر، كما أنه وضع البطن أيضا في كيس، ثم قام بإلقاء هذه الأجزاء في ترعة الفرايحة بشارع حمدي سلامة بسرياقوس.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة القليوبية، اللواء “أنور سعيد”، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، اللواء “علاء سليم”، يفيد بورود بلاغ بغياب “رزقة ا” ربة منزل 35 عاما، حيث تحرر محضر بذلك يحمل رقم 3338 إداري المركز لسنة 2017، قبل العثور على أشلائها في ترعة الفرايحة بشارع حمدي سلامة بسرياقوس وكشف غموض الجريمة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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