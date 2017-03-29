مرتضى: الجمعية العمومية تحسم قرار الانسحاب.. وسفر الفريق ليست أزمة

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قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إن الجمعية العمومية للنادي هي التي ستحسم انسحاب الفريق من مسابقة الدوري.

وأكد منصور، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماعه مع خالد عبد العزيز، وزير الشباب الرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن سفر الفريق إلى الإسكندرية استعدادًا للقاء سموحة ليست أزمة، وإذا تمسك أعضاء الجمعية العمومية بالانسحاب سيعود الفريق للقاهرة ولن يخوض اللقاء.

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وحرص منصور، على توجيه الدعوة إلى هاني أبو ريدة لزيارة النادي عقب انتهاء اللجلسة الثلاثية، وقام الأخير بتلبية الدعوة وتفقد المنشآت الجديدة التي أُقيمت في عهد المجلس الحالي.