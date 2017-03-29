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إصابة باسم مرسي في تدريبات الزمالك

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إصابة باسم مرسي في تدريبات الزمالك إصابة باسم مرسي في تدريبات الزمالك

التحرير

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تعرض باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة في الحوض، اليوم الأربعاء، وذلك أثناء خوضه مران الفريق، الذي أُقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وكشف مراسل «التحرير» أن مهاجم الزمالك تعرض لكدمة شديدة في الحوض، وسيتم تحديد مصيره من المشاركة في لقاء سموحة، يوم 1 إبريل بمسابقة الدوري الممتاز في إطار منافسات الجولة الـ23 بالإسكندرية.

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يذكر أن تواجد لاعبو الزمالك الدوليين في مران الزمالك اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب ، وخوض مباراة توجو الودية أمس، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

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التحرير

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