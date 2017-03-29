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عبد الحفيظ يعلن عن غرامة تصريحات اللاعبين للإعلام

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عبد الحفيظ يعلن عن غرامة تصريحات اللاعبين للإعلام عبد الحفيظ يعلن عن غرامة تصريحات اللاعبين للإعلام

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تقرر توقيع عقوبة مالية بقيمة 200 ألف جنيه على أي لاعب يدلى بتصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة، على أن ترتفع إلى 300 ألف جنيه تجاه أي لاعب يقوم بالتعليق على أراء تخص الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم.

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 وقال عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار ياتي من منطلق الحفاظ على حالة الاستقرار والتركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان عماد متعب مهاجم الأهلي، أكد في حواره مع «التحرير» أنه إذا شعر بتهميش سيغادر القلعة الحمراء، بينما هاجم "فتحي" سيد عبد الحفيظ، بسبب أن الأخير كذب العرض السعودي للاعب وأكد أنه عرض وهمي.

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التحرير

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