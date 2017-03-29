اتحاد الكرة يحسم ملف مدرب «منتخب 2002» الاجتماع المقبل

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كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية تفاضل بين ربيع ياسين، وضياء السيد، وطارق يحيى، لقيادة منتخب 2002.

وقال عبد الغني، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المجلس حتى الآن لم يحسم موقفه بشكل نهائي، وسيحسم المدرب الجديد في الاجتماع المقبل.

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وكان علي ماهر، تقدم باعتذار إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تولي مهمة تدريب منتخب 2002 بعد أن اشترط عليه مسؤولي الجبلاية أن يترك عمله في القنوات الفضائية، وتم تكليف مدحت عبد الهادي المدير العام للمنتخب بتولي المسؤلية مؤقتًا حتى التعاقد مع مدير فني جديد.