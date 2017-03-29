أسطورة مانشستر يونايتد يدافع عن بوجبا

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دافع بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، عن بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، ضد الانتقادات التي طالت الأخير خلال الفترة الماضية.

وقال سكولز، في تصريحات لـ«أومنيسبورت»: «أعتقد أن بوجبا قدم أداءً جيدًا، أعرف أنه نال قسطًا من الانتقادات ولكني أرى أنه لاعب شجاع».

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: «دائمًا ما يكون مستعدًا لأخذ الكرة، ويحاول تمريرها والمراوغة والتسديد على المرمى».

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وأضافا: «أعتقد أنه قدم موسم أول جيد بعد عودته لإنجلترا، هذا ليس من السهل دائمًا، ولكني أعتقد أن ما قدمه جيدًا، وهو فقط يمكنه التطور».

وخاض بوجبا 41 مباراة مع المان يونايتد، هذا الموسم في جميع المسابقات، مسجلاً 7 أهداف.