وزير الري يرفع تقريرًا للرئيس بنتائج اجتماع دول حوض النيل

كتب - أحمد مسعد:

يعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الأسبوع المقبل، تقريرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حول نتائج اجتماع دول حوض النيل، التي عقدت في أوغندا الاثنين الماضي، لبحث شواغل مصر من اتفاقية عنتيبي، وبحث سبل عودتها لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل.

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنهم اتفقوا خلال الاجتماع الثنائي لوزراء دول حوض النيل في الخرطوم، الاثنين الماضي، على عقد الاجتماع المقبل لهم في مدينة عنتيبي الأوغندية في موعد يتفق عليه فور استعداد الدول، مشيراً إلى أنه تم عرض مقترح للتحرك المستقبلي مقدم من مصر بما يمهد الطريق لعودة مصر للمبادرة أخذاً في الاعتبار أنسب البدائل لمراعاة الشواغل المصرية.

وأوضح عبد العاطي، أن الاجتماع شهد ملاحظات دول الحوض على الشواغل المصرية، فيما قامت مصر بعرض مبدئي للرد على تلك الملاحظات مع إبداء مصر استعدادها لتقديم مقترح للتحرك المستقبلي حيث تم التوافق في نهاية الاجتماع على إعطاء فرصة لكافة الدول لدراسة الملاحظات ورد مصر عليها، على أن يعقد اجتماع آخر لمجلس وزراء المياه بدول الحوض بعد إتمام دراسة الدول لما تم عرضه خلال هذا الاجتماع.​