النيابة العامة تستضيف فعاليات جمعية النواب العموم الأفارقة
المستشار نبيل صادق
كتب- طارق سمير:
أعلن المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل صادق، عن استضافة النيابة العامة المصرية، فاعليات انعقاد اللجنتين الاستراتيجية والتنفيذية، لجمعية النواب العموم الأفارقة في الفترة من 28 مارس، وحتى 31 مارس من الشهر الحالي.
جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية، تشغل منصب نائب رئيس الجمعية التي تترأسها حاليًا دولة أنجولا.
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