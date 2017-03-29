فرحة بالنادي المصري بعد عودة التدريبات لاستاد بورسعيد

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سادت فرحة كبيرة في النادي المصري البورسعيدي، عقب الموافقة على عودة الحياة إلى استاد النادي، للتدريب والمباريات الخاصة بفرق الكرة بالنادي.

وتوجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بالشكر لللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومساعدي الوزير ومدير الأمن والأمن الوطني، وكذلك للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لموافقتهم على القرار.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أول مران له، السادسة مساء اليوم باستاد النادي المصري، بحضور سمير حلبية، وأعضاء مجلس الإدارة وجمهور النادي.