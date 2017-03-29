محافظ قنا: برامج تثقيفية للقضاء على زواج القاصرات وختان الإناث (صور)

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء: "إن للفتاة المصرية دورًا كبيرًا في الحياة العامة والسياسية وقدرتها على التضحية والفداء، ما حقق لها المشاركة بفاعلية في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأشار المحافظ، في تصريحات له، إلى أن قنا تسعى جاهدة إلى ترسيخ حق الفتاة وضمان وصول الخدمات الأساسية، ورفع المستوى الصحي والاقتصادي لها، والتحاقها بمراحل التعليم المختلفة والقضاء على الممارسات الخاطئة التي تمارَس ضدها من: زواج القاصرات أو ختان الإناث، من خلال البرامج التثقيفية والندوات والمؤتمرات المتخصصة التي تهدف إلى توعيتهم بحقوقهم.

جاء ذلك خلال حضوره، يرافقه الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاحتفالية السنوية الرابعة بـ "بيوم الفتاة"، التي أقامتها جامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتورة جيهان رجب، عميد كلية الطب البيطري، ورئيس مجلس إدارة مشروع تكافؤ الفرص للإناث في التعليم العالي ومناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة علا محمد علي، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة، وعمداء كليات الجامعة، وأعضاء التدريس، وعدد كبير من الطلبة والطالبات.

من جانبه؛ أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن المرأة نصف المجتمع والمسئولة عن النصف الآخر، مشددًا على أهمية إعداد الفتاه جيدًا لتأخذ مكانتها الطبيعية في مختلف المجالات.