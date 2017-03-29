سحب المحال من الباعة غير الجادين بسوق الروض في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، فسخ التعاقد مع الباعة غير الجادين بسوق الروض القديم، وسحب محالهم وتسليمها لمن يستحق من المتقدمين من الباعة المسجلة أسماؤهم ضمن الحصر المُعد مسبقا.

جاء القرار بهدف تنشيط حركة البيع داخل السوق وتسليم المحال للبائعين الجادين، الذين لا يجدون أماكن لبيع بضاعتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع اجتماع المتابعة الأسبوعي لمحافظة السويس، حيث أحال المحافظ عدة شكاوى وردت إليه من أهالي كفر النجار لإدارة الحي، لإيضاح أسباب عدم تنفيذ قرار إزالة عقار خطر بالكفر.

وأكد حامد خلال الاجتماع، إجراء دراسة سريعة لتمليك جميع المحلات بالأربعين، سواء التي حصل عليها التجار والبائعون تعويضا، أو عبر المزايدة العلنية، أو المحال المستأجرة من الأحياء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.