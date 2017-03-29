أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

سحب المحال من الباعة غير الجادين بسوق الروض في السويس

Google+ Print
سحب المحال من الباعة غير الجادين بسوق الروض في السويس سحب المحال من الباعة غير الجادين بسوق الروض في السويس

مصراوي Masrawy

جانب مع الاجتماع

السويس- حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، فسخ التعاقد مع الباعة غير الجادين بسوق الروض القديم، وسحب محالهم وتسليمها لمن يستحق من المتقدمين من الباعة المسجلة أسماؤهم ضمن الحصر المُعد مسبقا.

جاء القرار بهدف تنشيط حركة البيع داخل السوق وتسليم المحال للبائعين الجادين، الذين لا يجدون أماكن لبيع بضاعتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع اجتماع المتابعة الأسبوعي لمحافظة السويس، حيث أحال المحافظ عدة شكاوى وردت إليه من أهالي كفر النجار لإدارة الحي، لإيضاح أسباب عدم تنفيذ قرار إزالة عقار خطر بالكفر.

وأكد حامد خلال الاجتماع، إجراء دراسة سريعة لتمليك جميع المحلات بالأربعين، سواء التي حصل عليها التجار والبائعون تعويضا، أو عبر المزايدة العلنية، أو المحال المستأجرة من الأحياء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية