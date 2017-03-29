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السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات احتفالا بأعياد المرأة و يوم اليتيم (صور)

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مصراوي Masrawy

السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (1)السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (1)

السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (2)السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (2)

السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (3)السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (3)

السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (4)السجون تُنظم حفلاً ترفيهياً للسجينات (4)

كتب - علاء عمران:

‏‫نظم قطاع مصلحة السجون، احتفالا لنزيلات سجن القناطر بمناسبة الاحتفالات بأعياد المرأة ويوم اليتيم بحضور أولادهن من الأطفال وحضر الاحتفال اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، واللواء محمد علي، مدير مباحث السجون، والعميد هاني السيد، مدير العلاقات والإعلام بمصلحة السجون، والمقدم أحمد حافظ، علاقات وزارة الداخلية، والرائدة أحمد إبراهيم، علاقات السجون، ونشوى الحوفي، من المركز القومي للمرأة، وسناء سيد الأهل، رئيس نادي روتاري دجلة المعادي، وعدد من الشخصيات العامة والإعلام.

وتضمن الحفل الترفيهي لنزيلات سجن النساء بالقناطر، دعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لمشاركة الأمهات السجينات تلك المناسبة، وتم توزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأولادهن.

كما قام قطاع مصلحة السجون بسداد دين اثنين من السجينات الغارمات، واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، والإفراج عنهما خلال الاحتفالية.

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