ضبط 120 كيلو مجمدات فاسدة بدمياط.. والمحافظ يُشكّل لجنة لمراقبة السلع

دمياط – محمد إبراهيم:

شن ضباط مباحث التموين بدمياط، اليوم الأربعاء، حملة مكثفة على عددٍ من الأسواق والمحال التجارية المختلفة بالمحافظة، ضمن خطة لمواجهة قضايا السلع الغذائية وارتفاع الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار.

ونجحت الحملة في ضبط "ن.ب"، صاحب مخبز حر دون ترخيص بمدينة دمياط الجديدة، لحيازته 20 جوال دقيق بلدي مُدعم بإجمالي يزن طنًا، بهدف إعادة تصنيعه خبزًا وبيعه بأكثر من السعر المقرر، والتربح والاستيلاء على المال العام.

وألقت مباحث التموين، القبض على "م.م"، صاحب محل لبيع السلع الغذائية والمجمدات بدمياط الجديدة أيضًا، لحيازته 120 كيلو جرام من الكبدة والكفتة، تبين بعد فحصها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة.

من جهته، أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، القرار رقم 198 لسنة 2017، والذي يقضي بتشكيل لجنة لمراقبة بيع السلع الغذائية في نطاق المحافظة، وتضم ممثلين من: "التموين والزراعة والطب البيطري والشئون القانونية والإدارية بالديوان العام".