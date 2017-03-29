أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 120 كيلو مجمدات فاسدة بدمياط.. والمحافظ يُشكّل لجنة لمراقبة السلع

Google+ Print
ضبط 120 كيلو مجمدات فاسدة بدمياط.. والمحافظ يُشكّل لجنة لمراقبة السلع ضبط 120 كيلو مجمدات فاسدة بدمياط.. والمحافظ يُشكّل لجنة لمراقبة السلع

مصراوي Masrawy

لحوم مجمدة فاسدة - ارشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

شن ضباط مباحث بدمياط، اليوم الأربعاء، حملة مكثفة على عددٍ من الأسواق والمحال التجارية المختلفة بالمحافظة، ضمن خطة لمواجهة قضايا السلع الغذائية وارتفاع الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار.

ونجحت الحملة في ضبط "ن.ب"، صاحب مخبز حر دون ترخيص بمدينة دمياط الجديدة، لحيازته 20 جوال دقيق بلدي مُدعم بإجمالي يزن طنًا، بهدف إعادة تصنيعه خبزًا وبيعه بأكثر من السعر المقرر، والتربح والاستيلاء على المال العام.

وألقت مباحث التموين، القبض على "م.م"، صاحب محل لبيع السلع الغذائية والمجمدات بدمياط الجديدة أيضًا، لحيازته 120 كيلو جرام من الكبدة والكفتة، تبين بعد فحصها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة.

من جهته، أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، القرار رقم 198 لسنة 2017، والذي يقضي بتشكيل لجنة لمراقبة بيع السلع الغذائية في نطاق المحافظة، وتضم ممثلين من: "التموين والزراعة والطب البيطري والشئون القانونية والإدارية بالديوان العام".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم