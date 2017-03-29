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عقد الاجتماع السنوي بين التعليم العالي و«دوبنا» الروسي للبحوث النووية

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عقد الاجتماع السنوي بين التعليم العالي و«دوبنا» الروسي للبحوث النووية عقد الاجتماع السنوي بين التعليم العالي و«دوبنا» الروسي للبحوث النووية

التحرير

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عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، الاجتماع السنوي لتقييم مخرجات التعاون الدولي العلمي مع مركز "دوبنا المتحد للبحوث النووية" بروسيا الاتحادية، واستعراض ما تم تنفيذه في العام الماضي، ومناقشة خطة العمل للعام المقبل.

ترأس الاجتماع الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، ومن الجانب الروسى بروفوسير ريتشارد ليدنكي - نائب رئيس المعهد، ورحب الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالضيوف وأكد على دعم الوزارة لهذا التعاون المثمر.

وعقد اجتماع اللجنة في القاهرة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين منذ عام 2009؛ بهدف توسيع قاعدة البحث العلمي بين شباب الباحثين في وإجراء بحوث ومشروعات مشتركة في عدة مجالات (الفيزياء النظرية، علوم النانو تكنولوجيا وعلوم المواد والحالة المكثفة، الفيزياء النووية النسبية، التطبيقات النووية في المجالات الطبية وعلوم الدواء، الدراسات الإشعاعية لعلوم البيئية، الحواسب والشبكات وفيزياء الأيونات الثقيلة).

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وتتولى الأكاديمية التنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، المهتمة بهذه المجالات العلمية؛ للتعاون مع المعهد الدولي للعلوم النووية لتبادل الخبرة، والمعرفة العلمية بين الطرفين، فيتم استضافة الباحثين المصريين لعمل الأبحاث وحضور المؤتمرات والمدارس التدريبية بتمويل مباشر من إدارة المعهد، كما أن جميع المعامل متاحة للباحثين المصريين لإجراء المشروعات المشتركة، ونتج عن هذا التعاون المثمر تنظيم 7 مدارس صيفية في دوبنا حضرها أكثر من 130 باحثا ومعيدا ومدرسا مساعدا يعملون في الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبإشراف أعضاء هيئة تدريس من الجامعات المصرية.

وأجرى الجانبان أكثر من 20 مشروعا مشتركا ونشرا أكثر من 70 بحثا منشورا في أكبر المجلات والدوريات العلمية وجميع الأنشطة، وتم الاحتفال في عام 2015 بمرور خمس سنوات على التعاون العلمي الناجح بين الجانبين.

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