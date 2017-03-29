محافظ القاهرة: لدينا 4 ملايين مواطن يسكنون 119 منطقة عشوائية

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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن القاهرة بها 119 منطقة عشوائية، يقطنها نحو 4 ملايين نسمة، وتوجد 255 منطقة خطورة داهمة تهدد الحياة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تطوير مناطق عشوائية بالقاهرة ومنع المد العشوائى فى المعصرة وحلوان وبعض العزب التابعة لها، "أن ما أنشىء من مناطق عشوائية فى القاهرة فى آخر سنتين يساوى ما تم إنشاؤه فى الفترة من 2008 حتى 2014".

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واستطرد المحافظ: "نبذل أقصى جهد لحل مشكلة العشوائيات، وفى آخر العام المقبل سيتم الانتهاء من 68 ألف وحدة سكنية فى القاهرة، وهناك مناطق يعاد تخطيطها، مثل تل العقارب، ونعمل حاليا فى منطقة مثلث ماسبيرو".

وقال المهندس عاطف عبد الحميد: "القاهرة منطقة جذب ويأتى إليها مواطنون من مختلف المحافظات من أجل فرص العمل، والناس معذورة، وندرس إزاى نحد من الهجرة العشوائية إلى القاهرة، هذه مشكلة يجب التعامل معها، والدولة جادة فى حلها لمشكلة العشوائيات، وتدعم المجتمع المدنى للمساهمة فى عملية التنمية".