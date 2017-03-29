الدالي: طرح 27 قطعة للاستثمار الصناعي والخدمي بالجيزة

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أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، طرح 11 قطعه للاستثمار الصناعي والخدمي، منها 4 قطع بالمنطقة الاستثمارية بمساحات 78 فدانًا، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإقامة أكبرر مدينة طبية على مساحة 17 فدانا على طريق مصر إسكندرية الصحراوي؛ لخدمة قطاع كبير من المواطنين ودفع عجلة الاستثمار.

قال الدالي، خلال المؤتمر الصحفي - الذي عقده اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، إنه يجرى حاليًا العمل بمشروع مد شبكات المرافق للمنطقة الصناعية والاستثمارية من ميدان الرماية حتى الكيلو 28 مصر إسكندرية الصحراوي، بتكلفة 2200 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق.

أوضح الدالي، أنه سيتم الانتهاء من العديد من المشروعات الخدمية بقطاعات الإسكان والصحة وتطوير العشوائيات والشباب والرياضة، والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، يتم افتتاحها خلال أيام في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، بعدما تم إنشاء 55 وحدة سكنية لسكان عزبة حرب بتمويل من حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.

لفت الدالي - إلى أنه تم تسكين 105 أسرة بوحدات سكنية جديدة بمشروع تطوير عشش السكة الحديد بشارع السودان وكذا الانتهاء من باقي أعمال المرحلة الثانية - والتي تشمل 40 وحدة بتكلفة 44 ملايين جنيه جار تسكينهم، مؤكدًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والسكك الحديدية لتطوير منطقة عشش السكك الحديدية بالبدرشين بتكلفة 5.4 مليون جنيه.

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وأعلن الدالي، إتاحة 72 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ أعمال صرف صحي وإنارة بمناطق عزبة الخلايفة والمنيرة الغربية وأبوزارع وصفط اللبن وترعة السيسي والكونيسة بمعرقة شركةة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة.

وتقوم الوكالة الألمانية GIZ بتمويل 5 ملايين يورو لتطوير مناطق ساقية مكي وجزيرة الدهب ومنطقة معهد الأبحاث بالوراق وبولاق الدكرور القديمة وتخصيص 7.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية والصندوق الاجتماعي، لتطوير ميت عقبة وأرض اللواء.