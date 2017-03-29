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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أسبوعا للأبحاث

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أسبوعا للأبحاث الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق أسبوعا للأبحاث

التحرير

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تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أسبوع الأبحاث - الذي يضم للمرّة الأولى 9 فعاليات مختلفة ذات صلة بالأبحاث في حدث سنوي، واحد يشمل أسبوع الأبحاث 240 عرضًا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من الأحد المقبل 2 أبريل إلى الخميس 6 أبريل.

ويهدف هذا الأسبوع إلى الاحتفال بالأبحاث والأعمال الإبداعية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا في مختلف المجالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، استمرارًا لتاريخ الجامعة الثري في مجال الأبحاث، واحتفالًا بالعام الابتكاري لمجتمع الجامعة.

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ويشمل الأسبوع، سلسلة من الأحداث والندوات تضم حلقة نقاشية لطرح الأفكار البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومسابقة الملصق البحثي للطلبة، بالإضافة إلى السمبوزيوم الثالث لأكاديمية التعليم الليبرالي، والذي سوف يستضيف سلسلة من حلقات النقاش التي تدور حول الفنون الليبرالية وتعليم اللغة.

ويضم هذا الأسبوع أيضًا، ندوات لطلاب السنة الأولى للإنضمام احتفالات أسبوع الأبحاث من خلال تقديم المشروعات القائمة على الأبحاث في أي مادة دراسية قاموا بدراستها بالجامعة، كما تتاح فرصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للإبداع والابتكار وريادة الأعمال من خلال فاعلية "كرياتوبيا".

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التحرير

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