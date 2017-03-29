الفراعنه في قائمة أغلى 30 منتخبًا على مستوى العالم

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كشفت صحيفة تليجراف الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تقرير لها عن أن المنتخب المصري، إحتل المرتبه الـ 25 علي مستوي العالم حيث تبلغ قيمة لاعبيه في السوق حسب الصحيفه 59 ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلي أن قيمة محمد صلاح نجم روما تبلغ قيمته 33 ملايين جنيه إسترليني، وهي التي رفعت قيمة منتخب الفراعنة السوقية والذي يضم إلي جانب صلاح زملائه محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال، وأحمد المحمدي، الظهير الأيمن لهال سيتي، عصام الحضري، حارس مرمى وداي دجلة.

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وإحتل المنتخب الأرجنتيني الصداره بقيمة 437 ملايين جنيه إسترليني، وتلاه منتخب البرازيل 386 ملايين جنيه إسترليني، ثم المنتخب الفرنسي بـ 380 ملايين جنيه إسترليني.