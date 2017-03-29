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انتظام الرباعي الدولي.. وعودة الشناوي لمران الزمالك

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انتظام الرباعي الدولي.. وعودة الشناوي لمران الزمالك انتظام الرباعي الدولي.. وعودة الشناوي لمران الزمالك

التحرير

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انتظم رباعي الزمالك الدولي، محمود عبدالرحيم جنش وعلي جبر وطارق حامد ومصطفى فتحي في تدريبات الفريق الأبيض، اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من مباراة وتوجو التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وشهدت التدريبات، مشاركة أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وعلي فتحي، الظهير الأيسر بشكل طبيعي بعد التعافي من  الإصابة مؤخرًا.

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وواصل محمد مجدي، مدافع الفريق، تدريباته التأهيلية في ظل إصابته بمزق في العضلة الأمامية، في حين يستعد الزمالك لمواجهة سموحة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري.

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