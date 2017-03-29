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نائب يتقدم بمشروع قانون لمنع شراء الأجانب المباني التراثية في مصر

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نائب يتقدم بمشروع قانون لمنع شراء الأجانب المباني التراثية في مصر نائب يتقدم بمشروع قانون لمنع شراء الأجانب المباني التراثية في مصر

مصراوي Masrawy

النائب خالد عبد العزيز فهمي

كتبت - مروة شوقي:

تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، بمشروع قانون يمنع شراء المباني التراثية في ، مؤكدًا أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية بمشاركة شركاء مصريين استغلت الظروف السياسية والاقتصادية المصرية في شراء المباني التراثية خاصة في وسط البلد.

وأشار عبدالعزيز، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن شراء المباني التراثية اعتمد علي عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثيه لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لايحظر بيع المباني التراثية وانما يقوم بحصر تلك المباني فقط

وأوضح نائب دار السلام، أن المنظات المشبوها تسوق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن السنوات الاخيرة حدث فيها تسارع كبير لشراء تلك المباني التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين.

وأضاف، أن المادة الأولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع او التنازل وبأي طريقة تؤل بمقتضاها ملكية تلك المباني لهم، والمادة الثانية يحظر القانون ايجار تلك المباني للأجانب اكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفا أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئه مختصة بكل محافظه تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات، تقوم بالمشاركة في صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والايجار لتلك المباني

وجمع "عبد العزيز" توقيعات اكثر من 65 عضو من اعضاء مجلس النواب للحصول علي الموافقة علي مشروع القانون، لافتًا إلى أن هذا القانون من اهم القوانين التي لابد من الاسراع في إقرارها.

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