الرقابة الإدارية: إحباط تهريب 19 طن ملابس داخل حاويتين ببورسعيد -(صور)

كتب - محمد سامي:

أحبطت هيئة الرقابة الإدارية تهريب 19 طن ملابس متنوعة، وعدد ٢٠٧ كرتونة أحذية، داخل حاويتين بجمارك بورسعيد، اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن إحدى الشركات حاولت تهريب المضوبطات كمستلزمات إنتاج خاصة بالأحذية بنظام الوارد النهائي، للتحايل على قرار وزير التجارة بحظر استيراد أي منتج مصنع بصورة نهائية من المصانع غير المعتمدة والمسجلة.

وأضاف البيان، أن الشركة حاولت التهرب من سداد رسوم جمركية مستحقة للدولة وغرامات بقيمة ٧.٥ مليون جنيه.