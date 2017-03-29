السبت .. فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق شرق قنا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فصل الكهرباء عن بعض المناطق بشرق المدينة، السبت المقبل، نظرًا لأعمال صيانة، ستبدأ في التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

والمناطق التي ستُفصل عنها الكهرباء هي: "العبابدة، الحصواية، الكنوز، شارع 16، الشؤون، راعي القصب"، وسيتم توصيل الكهرباء لها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.