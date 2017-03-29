بالصور.. ضبط طن و333 كجم من الأسماك المهربة ببحيرة ناصر

أسوان - إيهاب عمران:

تمكّنت أجهزة مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارتين محمّلتين بحوالي طن و333 كجم من أسماك بحيرة ناصر مهرّبة في واقعتين مختلفتين.

وتلقى اللواء مجدي موسي، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتمكن إحدى الحملات التموينية من ضبط السيارة رقم (ص و ط / 3891) محملة بكمية من الأسماك تزن طنًا واحدًا، لاذ قائدها بالفرار عند مشاهدة القوات. وتحرر عن ذلك المحضر رقم (3)، أحوال قسم مباحث التموين.

كما ضُبطت السيارة رقم (2060) نقل أسوان، قيادة المدعو "باسم ع ح"، 29 سنة، ومقيم الحصايا – دائرة قسم ثان أسوان، محملة بكمية من الأسماك تزن (333) كيلو جرام.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم (4)، أحوال قسم مباحث التموين.