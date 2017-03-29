موناكو يحدد سعر خيالي للاستغناء عن جوهرته لريال مدريد

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، من مصادرها الخاصة، أن نادي موناكو الفرنسي، حدد سحر خيالي لإستغناء عن مهاجمه، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني.

أضافت الصحيفة، أن النادي الفرنسي أبلغ النادي الملكي، بأنهم يريدو 112 مليون جنيه استرليني، مقابل التخلي عن مبابي صاحب الـ 18 عامًا.

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ويعد الدولي الفرنسي من أبرز المواهب الأوروبية في الوقت الحالي، ويتصارع عليه العديد من الأندية ذات الصيت العالي مثل (ريال مدريد - برشلونة - مانشستر يونايتد)، وساعد فريقه في إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، ويطلق عليه تيري هنري الجديد.

وشارك مبابي مع موناكو الفرنسي هذا الموسم في 32 مباراة في جميع البطولات بعدد دقائق لعب بلغ 1.671 دقيقة، وسجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا، وجاء معدل تهديفه هدفا كل 88 دقيقة.