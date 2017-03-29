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جامعة القاهرة توافق على معاملة أطباء مستشفى الطلبة مثل "قصر العيني"

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جامعة القاهرة توافق على معاملة أطباء مستشفى الطلبة مثل "قصر العيني" جامعة القاهرة توافق على معاملة أطباء مستشفى الطلبة مثل "قصر العيني"

مصراوي Masrawy

الدكتور جابر نصار

كتب- محمد قاسم:

قرر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار، الأربعاء، معاملة أطباء مستشفي الطلبة بجامعة القاهرة، نفس معاملة أطباء مستشفى قصر العيني، من حيث رسوم التسجيل للماجستير والدكتوراه.

كما قرر المجلس، طرح كرسي في الدراسات العليا باسم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ، ويدار مالياً وإدارياً من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

وافق مجلس جامعة القاهرة علي إضافة تذكرتي سفر لمن يرغب من الأساتذة الزائرين من خريجي جامعة القاهرة المتميزين بالخارج لإلقاء محاضرات في تخصصاتهم بالجامعة، مع زيادة حصة كل كلية في الإقامة بدار الضيافة بالجامعة لتصبح 47 يوماً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي أمس الثلاثاء.

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