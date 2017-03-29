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المحكمة تأمر بضبط وإحضار متهمين بقضية "تسريب الامتحانات"

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المحكمة تأمر بضبط وإحضار متهمين بقضية "تسريب الامتحانات" المحكمة تأمر بضبط وإحضار متهمين بقضية "تسريب الامتحانات"

مصراوي Masrawy

ضبط وإحضار متهمين بقضية تسريب الامتحانات

كتب -صابر المحلاوي:
أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار المتهمين السابع والثامن، مع استمرار حبس المتهمين الخمس المحبوسين، في قضية "تسريب الامتحانات".
كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 23 إبريل لسماع الشهود، والاطلاع على المستندات.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
يذكر أن المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة جنوب القاهرة.
وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال أيضا كلا من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و "م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.

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مصراوي Masrawy

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