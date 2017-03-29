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بائعو أسماك في كفر الشيخ عن حملات المقاطعة: "هتخرب بيوتنا" - (صور)

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مصراوي Masrawy

بائعو أسماك في كفر الشيخبائعو أسماك في كفر الشيخ

بائعو أسماك في كفر الشيخ (2)بائعو أسماك في كفر الشيخ (2)

بائعو أسماك في كفر الشيخ (3)بائعو أسماك في كفر الشيخ (3)

بائعو أسماك في كفر الشيخ (4)بائعو أسماك في كفر الشيخ (4)

بائعو أسماك في كفر الشيخ (5)بائعو أسماك في كفر الشيخ (5)

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

سيطرت حالة من القلق على تجار الأسماك بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، إثر إطلاق بعض مواطني المحافظة، حملات ومبادرات، لمقاطعة الأسماك، بحسب فترات زمنية محددة، تتراوح بين 7 و10 أيام، مع بداية شهر أبريل المقبل، اعتراضا على ارتفاع بشكل ملحوظ.

أيمن حسب الله، تاجر أسماك، بإحدى قرى مركز دسوق، قال لـ"مصراوي" إن تلك الحملات، ستؤثر على حركة بيع الأسماك، لأن التاجر سيكون الضحية، ويتعرض لخراب بيته، مضيفا: "كل من يعتقد أن التاجر هو الذى يتلاعب بالأسعار، أو المتسبب في ارتفاعها، مخطئ، وأصحاب المزارع، والتجار الكبار، هما سببا تلك الأزمة".

ووصف أبوزيد الصباغ، تاجر من مركز سيدي سالم، حملات المقاطعة بأنها "خراب بيوت للتجار"، وأن من يدشنها لا يعي وجود أسر تقتات رزقها من تجارة الأسماك، مطالبا أصحاب تلك الحملات والمبادرات، بالسؤال أولا عن أسباب ارتفاع أسعار الأسمالك، لمعرفة المتسبب الحقيقى في ارتفاع أسعارها.

وكشف القشلان القشلان، تاجر أسماك، لـ"مصراوي" أن التجار الكبار هم السبب الحقيقي، وراء ارتفاع أسعار الأسماك، نتيجة دخولهم مزاد الأسماك في البورصة، والحصول عليه بأعلى الأسعار، من أجل التصدير للإمارات والسعودية، للاستفادة بفارق العملة الصعبة، لافتا في الوقت نفسه، إلى حصول التاجر الصغير على الأسماك بأسعار مرتفعة.

وأوضح أن آخر أسعار تجارية للأسماك، هي 32 جنيها للبلطي، والطوبار 42 جنيها، وأن التجار الصغار مضطرون للحصول عليه بتلك الأسعار، وطرحها بأعلى من تلك الأسعار، لتحقيق الربح، ودفع أجور العمال وإيجار المحالات والنقل.

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