الرئاسة: السيسي وسلمان اتفقا على تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض

القاهرة - (مصراوي) :

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قمة مصرية سعودية على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة فى البحر الميت بالأردن.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تناولا مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التى تواجه البلدين.

كما أكد الزعيمان أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

أضاف المتحدث الرسمي في بيان وصل مصراوي نسخة منه، أن اللقاء شهد كذلك التباحث بشأن الموضوعات المطروحة على القمة العربية، حيث أعرب الزعيمان عن تطلعهما لخروج القمة بقرارات عملية ومؤثرة ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية، وأشارا في هذا الصدد إلى حرصهما على التنسيق المشترك ومع كافة الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وجه الدعوة إلى الرئيس للقيام بزيارة رسمية للمملكة، وهو ما رحب به السيسي، ووجه بدوره الدعوة لجلالة الملك لزيارة مصر، والتى قبلها جلالته بترحاب ووعد باتمام الزيارة فى القريب العاجل.