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السويد تعرب عن أسفها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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السويد تعرب عن أسفها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي السويد تعرب عن أسفها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن

ستوكهولم- ((د ب أ):

ذكر رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفن أن بلاده "تأسف لقرار بريطانيا" الخروج من الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت "شريكا وثيقا ذا قيمة".

ورحب لوفن "باللهجة البناءة" لخطاب رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي الذي يفعل خروج بلادها من الاتحاد، مضيفا أنه يريد "مفاوضات منظمة وموجهة نحو تحقيق نتائج، لذلك حتى بعد الخروج، سيكون لدينا علاقة جيدة ومناسبة مع بريطانيا بقدر الامكان".

يذكر أن البريطانيين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي تم إجراؤه في شهر يونيو الماضي.

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