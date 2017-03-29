اللبناني ليس الأول.. 6 رؤساء أحرجهم سقوطهم على الهواء

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"تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، ففي حين يحافظ الرؤساء كثيرًا على مظهرهم وتصرفاتهم أمام الجمهور؛ فإن البعض قد يتعرض لمواقف محرجة خارجة عن إرادته، كالتعثر أو السقوط على الأرض، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الرؤساء الذين تعرضوا لهذا الموقف المحرج..

ميشال عون

الرئيس اللبناني "ميشال عون"، كان آخر من تعرض لموقف السقوط أمام الكاميرات اليوم الأربعاء أثناء حضوره جلسة الجامعة العربية في دورتها الـ28 بالأردن، حيث تعثر "عون" وسقط على وجهه على الأرض أثناء دخوله القاعة لالتقاط صور تذكارية مع باقي الرؤساء، ولكن أكّدت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الرئيس اللبناني بخير ويستعد لإلقاء كلمة لبنان في القمة العربية.



محمد بن راشد آل مكتوم

تعرض نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الثلاثاء لموقف محرج إثر سقوطه من أعلى سلم الطائرة أثناء نزوله إلى أرض مطار الملكة علياء، حيث كان يستعد لحضور الدورة الـ28 للقمة العربية بالعاصمة الأردنية "عمان".

روبرت موجابي

في فبراير من عام 2015، سقط رئيس زيمبابوي "روبرت موجابي" البالغ من العمر 92 عامًا، بعد إلقائه خطابًا أمام الجماهير في مطار "هراري"، وأوضح "جورج تشارامبا" المتحدث باسم الرئيس أن قدم "موجابي" انزلقت على درجات السلم أثناء نزوله من المنصة ما أدى إلى سقوطه، والمثير أن الأمن أجبر الصحفيين على حذف صور الرئيس وهو على الأرض.

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فرنسوا هولاند

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثار الجدل بعد تعرضه لموقف محرج في مايو عام 2015، حيث سقط على الأرض أثناء الاحتفالات الرسمية في "بورت أو برنس" عاصمة هاييتي، وسارع "ميشال مارتيلي" رئيس هاييتي لمساعدة "هولاند" على النهوض فور سقوطه.

هيلي ثورنينج-شميت

أثناء مشاركتها في المسيرة التضامنية مع فرنسا في مواجهة الإرهاب في يناير عام 2015، تعرضت رئيسة وزراء الدنمارك "هيلي ثورنينج-شميت"، لموقف محرج إثر سقوطها وهي تهبط الدرجة الأخيرة من سلم قصر الإليزيه، بعد فقدان توازنها.



جوليا جيلارد

في أكتوبر عام 2012، سقطت رئيسة الوزراء الاسترالية "جوليا جيلارد" على وجهها في أثناء زيارتها النصب التذكاري للزعيم الهندي المهاتما غاندي في مدينة "نيودلهي" الهندية، حيث انكسر كعب حذائها العالي وهي تضع أكليل الزهور على قبره.

