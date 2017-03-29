«3 زوجات والرابعة هدية» عرض سعودي يثير ضجة.. والشباب ساخرًا: «عاوز المجاني»

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اجتهد الكثير من المتخصصين والمعنيين بالشأن الاجتماعى والاقتصادى لحل أزمة ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج بالوطن العربي لتحقيق حلم العديد الواج للفتيات خاصة والمساعدة فى اختيار شريك حياتهن المناسب مع ما يمر به الشباب من أزمات اقتصادية قد تعيقهم وتؤثر على إقبالهم على الفكرة.

بعض هذه الحلول قد يلقى قبولاً بينما يقابل بعضها الآخر الرفض والانتقاد خاصة إذا كان طرحًا غريبًا على المجتمع بعض الشىء، وهو ما أحدثه اقتراح سعودى لجمعية تحت اسم "التعدد" قدمت عرضًا يشجع الرجال على اتخاذ تلك الخطوة بإطلاق مبادرة تحت عنوان: "تزوج 3 واحصل على الرابعة مجانًا".

وأكدت أكاديمية سعودية عضو بإدارة الجمعية أن نشاط جمعية "التعدد" سيبدأ في حال الحصول على التراخيص الرسمية، بالعمل على إتاحة الزواج بالتعدد بـ3 زوجات على أن تُقدم الرابعة مجانًا، وفقًا لموقع "إرم" الإماراتي.

وصرحت هوازن ميرزا المحاضرة بجامعة الملك عبد العزيز، قائلة: "هناك الكثير من الطالبات التي تدرس لهن يرغبن بالزواج لمدة يومين في الأسبوع فقط".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "اتجاهات" المذاع على قناة "روتانا الخليجية": "الجمعية تهدف لحل مشكلة العنوسة بالمملكة وتقوم على زواج الشاب الأعزب بـ3 زوجات "أنسة، مطلقة، وأرملة" في شهر واحد، وإذا نجح في حياته الزوجية معهن ستقدم له الزوجة الرابعة بعد 10 سنوات".

ودافعت ميرزا عن فكرتها بأنها استطلعت آراء بعض طالبتها حول هذا الموضوع، ووافقت الأغلبية على الزواج من رجل غير متزوج.

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وأوضحت أن من شروط العرض أنه على الشاب والنساء الثلاث أن يوفقوا سويًّا وكذلك أسرهم، مع الاستمرار بالأكاديمية لمدة 6 شهور ومراعاة المستوى الاجتماعي، وأن يكون قادرًا على الإنفاق عليهن وتحمل مسئولياتهن.

وعلى جانب آخر، سخر بعض رواد "السوشيال ميديا" من الفكرة بينما أثارت غضب الجنس اللطيف، فى حين أيد الشباب الفكرة وجاءت بعض تعليقاتهم كالآتى: "أنا عاوز المجانى"، و"على خيرة الله".