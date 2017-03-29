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رئيس الوزراء يناقش ملف تسمم التغذية المدرسية مع 4 وزراء

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رئيس الوزراء يناقش ملف تسمم التغذية المدرسية مع 4 وزراء رئيس الوزراء يناقش ملف تسمم التغذية المدرسية مع 4 وزراء

التحرير

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ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ لاستلام التقارير الخاصة بالوزارات المعنية بملف تسمم الوجبات المدرسية، بحضور وزراء "التضامن، والتنمية المحلية،، والتربية والتعليم، والزراعة"، وممثلي الجهات المعنية.

تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف الحالي، بعدما تم تناول جميع مراحل منظومة التغذية المدرسية - والتي تخضع لإشراف عدد من الوزارات وأنواع هذه الوجبات المدرسية والتي تقدم لنحو 9 ملايين طالب يوميًا.

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يذكر أن عدد الحالات التي تعرضت لاشتباه تسمم في مارس الحالي، بلغ 4650 طالبًا، خرجوا في ذات اليوم، عدا 6 طلاب خرجوا في اليوم التالي، وذلك في مقابل 4966 ظهرت لديها ذات الأعراض منذ بداية العام الدراسي سبتمبر الماضي.

وشكّل رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، مجموعة عمل برئاسته وعضوية جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، وقامت بإجراء تقييم شامل لجوانب منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، والتوصل إلى نقاط الضعف، مع صياغة التوصيات اللازمة لتلافي السلبيات.

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التحرير

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