الرفاعي يطالب البرلمان بالتراجع عن «الهيئات القضائية»

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قال المستشار أنور الرفاعي، رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن الأزمة التي وقعت بين السلطة القضائية ومجلس النواب على خلفية إصدار المجلس لقانون الهيئات القضائية، تؤكد أن المجلس أعطى للسلطة التنفيذية صلاحية التغول على السلطة القضائية - بما يتعارض مع الدستور.

أضاف الرفاعي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الدستور أخذ بفلسفة الفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية، فإذا بالمجلس يخرق هذه القاعدة، رغم أن المجلس عقد عدة جلسات استماع لرجال القضاء حول القانون وأكدوا رفضهم القاطع للمشروع المقدم من الحكومة، لأنه يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

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وأشار رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام - إلى ضرورة أن يعيد البرلمان مناقشة القانون مرة ثانية، وأخذ اقتراحات القضاة في الاعتبار قبل لجوء القضاة إلي رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته في إلغاء القانون ونزع فتيل الأزمة التي أحدثها مجلس النواب.