أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المحافظين»: بحيرة قارون تحولت لـ«بركة مجاري»

Google+ Print
«المحافظين»: بحيرة قارون تحولت لـ«بركة مجاري» «المحافظين»: بحيرة قارون تحولت لـ«بركة مجاري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار أشرف الروبي، عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، إن بحيرة قارون تتعرض لهجمه شرسة من جميع النواحي، فلم تسلم من صرف 88 قرية بها فقط، إلّا أنه في الأونة الأخيرة، اتضح أن هناك قرية سياحية تلقى بمخلفاتها في البحيرة التي كانت معروفة قديما بأنها بحيرة الملوك والأمراء وأصبحت الآن بركة مجاري.

أضاف الروبي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك خطورة داهمة على الثروة السمكية في ، خاصة أن أعداد الأسماك الموجودة في بحيرة قارون انخفض من 37 نوعًا إلى 3 أنواع فقط، بسبب زيادة معدلات التلوث والصرف الصحي، مشيدًا بقرار محافظ الفيوم باتخاذ القرار السريع بإزالة التعديات على البحيرة، ورصد مالية مبالغ كبيرة للقيام بأكبر عملية تطهير لها.

شاهد أيضا

استطرد الروبي: "محافظة الفيوم والعاملين في مجال الصيد يعيشون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فيما يخص الاستزراع السمكي ببحيرة قارون، والتي تعتبر واحدة من أهم معالم الصيد فى الجمهورية"، موضحًا أن بحيرة قارون أُصيبت بسبب الإهمال التي عانت منه خلال السنوات الماضية بـ"دودة غريبة" تلتهم كل الأسماك الموجودة فى البحيرة، ما يعني أن ما يقرب من 55 ألف فدان - وهي مساحة بحيرة قارون، ليس لها قيمة، بعد أن قضت تلك الدودة على الثروة السمكية بالبحيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017