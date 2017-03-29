«المحافظين»: بحيرة قارون تحولت لـ«بركة مجاري»

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قال المستشار أشرف الروبي، عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، إن بحيرة قارون تتعرض لهجمه شرسة من جميع النواحي، فلم تسلم من صرف 88 قرية بها فقط، إلّا أنه في الأونة الأخيرة، اتضح أن هناك قرية سياحية تلقى بمخلفاتها في البحيرة التي كانت معروفة قديما بأنها بحيرة الملوك والأمراء وأصبحت الآن بركة مجاري.

أضاف الروبي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك خطورة داهمة على الثروة السمكية في مصر، خاصة أن أعداد الأسماك الموجودة في بحيرة قارون انخفض من 37 نوعًا إلى 3 أنواع فقط، بسبب زيادة معدلات التلوث والصرف الصحي، مشيدًا بقرار محافظ الفيوم باتخاذ القرار السريع بإزالة التعديات على البحيرة، ورصد مالية مبالغ كبيرة للقيام بأكبر عملية تطهير لها.

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استطرد الروبي: "محافظة الفيوم والعاملين في مجال الصيد يعيشون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فيما يخص الاستزراع السمكي ببحيرة قارون، والتي تعتبر واحدة من أهم معالم الصيد فى الجمهورية"، موضحًا أن بحيرة قارون أُصيبت بسبب الإهمال التي عانت منه خلال السنوات الماضية بـ"دودة غريبة" تلتهم كل الأسماك الموجودة فى البحيرة، ما يعني أن ما يقرب من 55 ألف فدان - وهي مساحة بحيرة قارون، ليس لها قيمة، بعد أن قضت تلك الدودة على الثروة السمكية بالبحيرة.