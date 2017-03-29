أبو الغيط يلتقي المبعوث الأمريكي ومفوضة الاتحاد الأوروبي

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التقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين بالأردن، مع كلًا من: جيسون جرينبلات مبعوث رئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، وفيديريكا موجيريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة العليا للاتحاد الأوروبي لسئون السياسة الخارجية والأمنية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء مع المبعوث الأمريكي شهد تناول أهم تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالأزمات والنزاعات المسلحة التي تشهدها كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وفرص استئناف مسيرة التسوية السلمية، موضحًا أن المبعوث الأمريكي أكد خلال اللقاء الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية الحالية بالتوصل إلى تسويات سلمية لهذه الأزمات والنزاعات والانخراط في حوار جدي حولها مع الأطراف العربية، في حين حرص الأمين العام على استعراض ثوابت الموقف العربي وأهم المقررات الصادرة عن الجامعة العربية في هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية أن تتعاطى الإدارة الأمريكية بإيجابية مع المواقف العربية.

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وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن لقاء الأمين العام مع المسئولة الأوروبية شهد أيضا تناول مستجدات الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي، باعتباره من أهم الفاعلين الدوليين، في التوصل إلى تسويات سلمية لهذه الأزمات، مع التأكيد على محورية استمرار التواصل والتشاور بين الدول العربية والأوروبية بشكل جماعي من خلال منتدى الحوار العربي/ الأوروبي والذي تم الاتفاق على ترفيعه إلى مستوى القمة من خلال عقد قمة عربية/ أوروبية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على استشراف أطر تعاون جديدة وعملية بين الجانبين تخاطب موضوعات الأولوية ذات الاهتمام المشترك على غرار الآلية الرباعية الخاصة بالتوصل إلى تسوية للأوضاع في ليبيا والتي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ووجهت موجريني، الدعوة للأمين العام للمشاركة في لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم ٣ أبريل المقبل في لوكسمبورج، وذلك لتناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.