رئيس «هيئة تعليم الكبار»: نخشى أن يتركنا الوزير لرئيس الهيئة

التحرير

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محمد عاطف

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قال أحمد عبدالمرضي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار، إن وزير التربية والتعليم لم يرد على مذكرتهم الذين تقدموا بها بعد رفض رئيس الهيئة سماع مطالبهم وسَبَّه لهم أمام قوات الشرطة - بحسب ما ذُكر، مؤكدًا أن رئيس الهيئة لا يزال يتجاهل مطالبهم التي عرضوها خلال وقفتهم، الإثنين الماضي.

أضاف عبدالمرضي، لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن اثنين من موظفي الهيئة أحدهما من فرع المنيا والآخر من الدقهلية، ذهبا لوزير التربية والتعليم أمس الثلاثاء، بزعم أنهما ضد الوقفة التي نظمها زملائهم لعرض مطالبهم على رئيس الهيئة، وقدما مذكرة بذلك، معربًا عن دهشته مما فعله زميليه ضد مئات العاملين بالهيئة وتخوفه من عدم رد الوزير عليهم بسبب شكوى اثنين فقط من الهيئة ضدهم.

تابع عبدالمرضي: "للأسف اللي بيحصل فينا ميرضيش ربنا، إحنا الموت لينا أرحم من إننا نفضل ساكتين كده، وكمان إحنا مش عارفين رئيس الهيئة مخبي لينا إيه، ربنا يسترها علينا، المرّة اللي فاتت شتمنا قصاد الداخلية، ومش عارفين ممكن يعمل إيه معانا بعد كده؟.

ونظَّم العشرات من العاملين بهيئة تعليم الكبار، صباح الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية داخل المقر الرئيسي بجسر السويس؛ احتجاجًا على تدني أجورهم وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، للمطالبة بتعديل جدول الأجور الخاصة بالعاملين والتي لا تزال تتراوح بين 700 و1500 جنيه ، بما يعني عدم وصول أغلب العمال إلى الحد الأدنى للأجور، ورفع كل البنود المتغيرة بالأجر من متابعات ومكافآت وحوافز، وتعيين كل من مر عليه ثلاث سنوات، حيث وصل بعضهم إلى سنوات خدمة تزيد على خمس سنوات.

ورفض رئيس الهيئة وقتها التفاوض مع ممثلي العمال بينهم رئيس النقابة، وسبهم بحسب ما ذكر أحمد عبدالمرضي، رئيس النقابة أمام ضابط شرطة، ما دعاهم التوجه لوزير التربية والتعليم وتقديم مذكرة له بما حدث حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.