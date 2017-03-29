نبيلة مكرم: بروتوكول مع «مصر الخير» لنقل المتوفين بالخارج

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال حديثها للمصريين بالكويت، أهمية بروتوكول شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج مع مؤسسة "مصر الخير".

وأشارت إلى أن البروتوكول يحفظ كرامة المصريين، وتم مراجعة بنوده من قِبل مجلس الدولة، وحظي بموافقة ورعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كما كان هناك ردود أفعال إيجابية ومساندة من عدد من أحزاب وأعضاء مجلس النواب بهذه الخطوة المهمة التي تأتي تلبية لاحتياجات المصريين.

ورفضت الوزيرة الادعاء بأن يكون التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل "مصر الخير" تقليلا من الدور الحكومي، مشددة على أن الوطن لن يتقدم إلا بتضافر الجهود بين المنظمات والمؤسسات والوزارات.

وأوضحت أن أجهزة الدولة كافة تبذل كل ما في وسعها، وتعمل جاهدة على تحسين أوضاع المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم، من خلال تعاون وزارة الهجرة مع مختلف الوزارات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

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قال حمدي سليمان عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: إن هناك تعاونا دائما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، وتتضافر الجهود لنقل طلباتهم والعمل على حلها.

وكشفت وزيرة الهجرة، خلال لقائها بعددٍ من المصريين، عن عدة مبادرات وإجراءات تنتهجها الوزارة للتيسير على المصريين بالخارج، وبناء مزيد من الثقة بينهم وبين وطنهم، معتبرة أن ذلك يمثل تحديا مهما تسعى الوزارة لتحقيقه خلال الفترات الراهنة.

وأشارت إلى سعي الوزارة لدراسة إجراءات إقرار التأمين على المواطنين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة القوى العاملة وشركات التأمين المصرية.