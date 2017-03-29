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«التخطيط»: 60% زيادة فى استثمارات «الصحة».. و40%‏ لـ«التعليم»

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«التخطيط»: 60% زيادة فى استثمارات «الصحة».. و40%‏ لـ«التعليم» «التخطيط»: 60% زيادة فى استثمارات «الصحة».. و40%‏ لـ«التعليم»

التحرير

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن تهدف فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "2017-2018" إلى التوسع فى الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف توليد فرص عمل لائقة وتراعى البعد المكانى.

وأوضحت وزيرة التخطيط فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتماما بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترابط بين سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير.

وأكدت "السعيد" أن هناك زيادة فى الاستثمارات العامة بنسبة 15% وزيادة الاستثمارت فى قطاع الصحة والتعليم، من بينها 60% من الاستثمارات فى قطاع الصحة و40% لقطاع التعليم.

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وأوضحت أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء نتيجة وجود المساكن فى خطوط الضغط العالى ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض، كما بلغت الزيادة فى مخصصات التعليم 12.5% و14.5% زيادة فى مخصصات الصحة وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات.

وأشارت إلى أن هناك زيادة فى الفصول وزيادة فى الاستثمارات على المكون التكنولوجى والمعلم، وذلك لرفع كفاءة التعليم، كما أن هناك زيادة فى حجم البعثات التعليمية للخارج وفى القطاعات التى ترتبط بأولويات الدولة، وهناك زيادة فى استثمارات الصعيد والمحافظات والمناطق الحدودية.

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التحرير

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