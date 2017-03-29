المالية: عرض تطورات قرض صندوق النقد والإصلاحات الضريبية بمؤتمر الموازنة

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تنطلق غدًا، فاعليات المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والذي تنظمه وزارة المالية والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية.

وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية: إن "المؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية".

وأضافت "عيد" أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، كما يتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى، تتناول أهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادي للموازنة، ويتحدث فيها أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي - حيث يعرض أهم الافتراضات التي بني عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة، بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها في الفترة المقبلة، بجانب نتائج تطبيق قانونى الضريبة على القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.

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وأوضحت أن الجلسة الثالثة تناقش تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الثروات ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية - حيث سيعرض آليات تحسن استهداف الدعم، كما سيقدم ممثلي وزارة التضامن عرضًا لبرنامج تكافل وكرامة وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأكدت نائب رئيس وحدة السياسات المالية، أن الجلسة الرابعة تتناول رؤية المجتمع المدني والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ورئيس رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ويختتم المؤتمر بجلسة عامة بعنوان (نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى.