أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المالية: عرض تطورات قرض صندوق النقد والإصلاحات الضريبية بمؤتمر الموازنة

Google+ Print
المالية: عرض تطورات قرض صندوق النقد والإصلاحات الضريبية بمؤتمر الموازنة المالية: عرض تطورات قرض صندوق النقد والإصلاحات الضريبية بمؤتمر الموازنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنطلق غدًا، فاعليات المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والذي تنظمه وزارة المالية والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية.

وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية: إن "المؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية".

وأضافت "عيد" أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، كما يتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى، تتناول أهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادي للموازنة، ويتحدث فيها أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي - حيث يعرض أهم الافتراضات التي بني عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة، بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها في الفترة المقبلة، بجانب نتائج تطبيق قانونى الضريبة على القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.

شاهد أيضا

وأوضحت أن الجلسة الثالثة تناقش تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الثروات ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية - حيث سيعرض آليات تحسن استهداف الدعم، كما سيقدم ممثلي وزارة التضامن عرضًا لبرنامج تكافل وكرامة وخطط تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكدت نائب رئيس وحدة السياسات المالية، أن الجلسة الرابعة تتناول رؤية المجتمع المدني والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ورئيس رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ويختتم المؤتمر بجلسة عامة بعنوان (نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل