بعد عامين من العذاب.. جامعة المنصورة تستجيب لاستغاثة يوسف

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استجاب قسم المخ والأعصاب بمستشفى جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، لاستغاثة الطفل يوسف محمد خاطر، يبلغ من العمر عامين، والتي انتشرت له عدة صور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توضح وجود مشكلة في الرأس وكبر حجمها ووجود مياه في الرأس.

وأكد الدكتور نبيل منصور، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، أنه استقبل الطفل يوسف بعد اتصال هاتفي من رئاسة الوزراء، وأنه أجرى بعض التحاليل والفحوصات الطبية للطفل.

وتابع "أخبرت والده بضرورة حجزه داخل القسم لبدء العلاج، لكنه أكد له أن والدته مريضة وسيأتي يوم الأحد القادم لحجز الطفل وبدء العلاج".

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وقال محمد خاطر، والد الطفل وأحد أبناء مركز المنزلة في محافظة الدقهلية، قصة مرض يوسف بدأت عندما أصابته شقيقته الكبيرة بـ "خبطة في دماغه" فأكد لنا الأطباء أن هناك نزيف علي المخ وبعد ذلك سقط من على السرير، فتحول النزيف إلى مقدمة الرأس، بعدها كبرت رأسه بهذا الشكل.

وأضاف "أتمنى صوتي يصل إلى رجال الخير لكي يتبنى أحدهم مصاريف علاج يوسف، حيث أنني أسكن في منزل بدون سقف، وجميع أموالي انتهت على علاج نجلي".