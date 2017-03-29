لاعبون أحرزوا أهدافًا فى ظهورهم الأول مع الفراعنة.. أحدهم سجل فى مرماه

التحرير

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حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني فوزًا كبيرًا على نظيره توجو، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت المباراة تسجيل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف مصر المقاصة، فى أول مباراة دولية له برفقة الفراعنة.

ويستعرض «التحرير» فى التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين نجحو فى التسجيل فى أول مشاركة دولية لهم مع المنتخب.

1-عماد متعب

فى عام 2004 نجح عماد متعب فى أول مشاركة له برفقة الفراعنة فى تسجيل هدفه الأول أمام بلغاريا فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

2- محمد فضل

نجح لاعب المقاولون الحالي والأهلي السابق فى التسجيل فى أول مباراة دولية له مع المنتخب الوطني، عندما شارك أمام بتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا 2008، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

3-أحمد علي

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لاعب المقاولون الحالي، والإسماعيلي والزمالك السابق، استطاع التسجيل فى أول مشاركة له مع الفراعنة، فى عام 2010 عندما إلتقى المنتخب الوطني بنظيره الكونغو الديمقراطية وديًا ،وفاز الفراعنة بنتيجة 6-2، وأحرز على فى تلك المباراة هدفين.

4-مروان محسن

لاعب النادي الأهلي الحالي، نجح فى وضع بصمته فى أول مشاركة دولية مع الفراعنة عندما نجح فى التسجيل أمام سيراليون فى المباراة التى جمعت المنتخبين فى تصفيات أمم أفريقيا 2012، وخسر المنتخب فى تلك المباراة بنتيجة 2-1.

5-أحمد حسن كوكا

لاعب براجا البرتغالي،نجح فى التسجيل فى مشاركته الدولية الأولي مع الفراعنة، عندما نجح فى التسجيل فى مباراة المنتخب الودية أمام أوغندا عام 2013، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 3-0.

6-محمد النني

من الطريف أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي خلال أول مشاركة له مع الفراعنة سجل هدف فى مرماه، فى المباراة التى جمعت المنتخب الوطني مع سيراليون فى تصفيات أمم أفريقيا 2012.