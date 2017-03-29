أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة جديدة بالملاريا لسيدة إثيوبية في أسوان

Google+ Print
إصابة جديدة بالملاريا لسيدة إثيوبية في أسوان إصابة جديدة بالملاريا لسيدة إثيوبية في أسوان

مصراوي Masrawy

مستشفى الحميات

أسوان ـ إيهاب عمران:
احتجز مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، سيدة إثيوبية بعد تبين إصابتها بمرض الملاريا.
وقال مصدر مسؤول بمستشفى حميات أسوان لـ"مصراوي" إن السيدة المصابة دخلت المستشفى بعد ظهور أعراض مشابهة لمرض الملاريا، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسحب العينات الطبية وتحليها، تبين إصابتها بالمرض، حيث تم احتجازها داخل غرفة العزل المخصصة لذلك بالمستشفى.
وأضاف أن الحالة تم ضبطها أثناء عبورها وتسللها إلى داخل البلاد عبر إحدى النقاط الحدودية جنوب أسوان، وأثناء احتجاز قوات الشرطة لها، ظهرت عليها أعراض الإصابة بالمرض، فنقلتها الشرطة لمستشفى الحميات لمباشرة علاجها.
يذكر أن السيدة الإثيوبية هي الحالة الثانية التي تتأكد إصابتها بالملاريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد احتجاز سيدة سودانية، تأكدت إصابتها بالمرض، وتتلقى العلاج بالمستشفى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية