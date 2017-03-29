إصابة جديدة بالملاريا لسيدة إثيوبية في أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

احتجز مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، سيدة إثيوبية بعد تبين إصابتها بمرض الملاريا.

وقال مصدر مسؤول بمستشفى حميات أسوان لـ"مصراوي" إن السيدة المصابة دخلت المستشفى بعد ظهور أعراض مشابهة لمرض الملاريا، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسحب العينات الطبية وتحليها، تبين إصابتها بالمرض، حيث تم احتجازها داخل غرفة العزل المخصصة لذلك بالمستشفى.

وأضاف أن الحالة تم ضبطها أثناء عبورها وتسللها إلى داخل البلاد عبر إحدى النقاط الحدودية جنوب أسوان، وأثناء احتجاز قوات الشرطة لها، ظهرت عليها أعراض الإصابة بالمرض، فنقلتها الشرطة لمستشفى الحميات لمباشرة علاجها.

يذكر أن السيدة الإثيوبية هي الحالة الثانية التي تتأكد إصابتها بالملاريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد احتجاز سيدة سودانية، تأكدت إصابتها بالمرض، وتتلقى العلاج بالمستشفى.