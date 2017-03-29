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القصر الملكي البريطاني يعلن عن حاجته لعامل ..تعرف على راتبه

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القصر الملكي البريطاني يعلن عن حاجته لعامل ..تعرف على راتبه القصر الملكي البريطاني يعلن عن حاجته لعامل ..تعرف على راتبه

مصراوي Masrawy

القصر الملكي البريطاني يعلن عن حاجته لعامل ..تعرف

 كتبت- نيرمين الجلاد:

 

أعلنت المؤسسة الملكية البريطانية رغبتها في توظيف عامل مهمته تحضير وسائد وستائر لقصور برمنجهام و ويندسور كاستل وسان جيمس ،وسيتولى العامل أمر تحضير الوسائد والستائر في ألف غرفة  داخل القصور الثلاثة ،وراتبه السنوي 27 ألف دولار اى 2250 دولار شهريا، تعادل تقريبا 40 الف جنيه مصري.

شروط الوظيفة وفقا لما ذكره  "سكاي نيوز" نقلا عن "تليجراف" أن يكون المتقدمون لها لديهم تراكم من تجربة العمل في مجال المفروشات، على اعتبار أنهم سيشتغلون في واحدة من أشهر قصور العالم

تثير قصور الملوك فضول كثيرين، فتحدوهم الرغبة في أن يدخلوها ويكتشفوا ما بداخلها من أسرار وفخامة، ولذلك حظيت فرصة عمل داخل قصور بريطانية، أعلنت مؤخرا، باهتمام واسع.

ورغم أن الراتب ليس مغريا، لكن الكثير يرغبون في معرفة القصور الملكية عن قرب واكتشاف أسرارها ، ومن ضمن مميزات الوظيفة ايضا إن الشخص ، سيقوم بتحضير مشاريع للمفروشات داخل القصور، كما سيتولى تصميم قطع جديدة وخياطتها  وتقدير تكلفتها المالية وتحديد تفاصيل إنتاجها.

 

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