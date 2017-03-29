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"التعليم" تطرح 22 ألف و500 فصل لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية

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"التعليم" تطرح 22 ألف و500 فصل لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية "التعليم" تطرح 22 ألف و500 فصل لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال اللواء يسري سالم - مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنه تم طرح عدد 22 ألف و500 فصل ضمن 30 ألف فصل بتمويلٍ حكومي، لمواجهة مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أنه يجري - حالياً - العمل على تجهيز مستندات طرح 23 ألف فصل آخرين.

وأشار "سالم" - في بيان صحفي، اليوم الأربعاء - إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول؛ حيث بلغ عدد الأبنية التعليمية للعام الحالي 49 ألف فصل، مضيفًا أنه تم تسليم 20 ألف فصل بداية العام الدراسي 2016/2017.

وفي نفس السياق، أكد مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه يجري - حالياً - الانتهاء من استكمال طرح 30 ألف فصل، في إطار مشروع الاستثمار في التعليم، في موعدٍ أقصاه 30 يونيو من العام الحالي.

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