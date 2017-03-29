بالصور.. دعوى تطالب رئيس الجمهورية بوقف الصرف الصحي في نهر النيل

أسوان ـ إيهاب عمران:

أقام عدد من المحامين بأسوان، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية و8 آخرين، للمطالبة بوقف الصرف الصحي في نهر النيل بأسوان.

وقال حمدي الحرازوي، وكيل نقابة المحامين بأسوان لـ"مصراوي"، إن الدعوى تم قيدها بمحكمة القضاء الإداري بأسوان برقم 4652 لسنة 4 ق, ضد رئيس الجمهورية بصفته, ورئيس مجلس الوزراء, ووزراء الإسكان والري والبيئة والمالية, ومحافظ أسوان, ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بصفاتهم جميعا.

وأضاف الحرزاوي أن مركز هشام مبارك للقانون ولجنة الحريات بالنقابة الفرعية للمحامين بأسوان، تولى رفع الدعوى بالتضامن مع عدد من المحامين, وأن المحكمة حددت جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر الدعوى أمام محكمة مجلس الدولة بأسوان.